В Астраханской области спасатели задействованы в поисках семерых пропавших на катере

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5 сентября 2021, 17:55

pixabay.com

В Астраханской области спасатели пытаются обнаружить семерых плывших на катере людей. По данным регионального ГУ МЧС, они перестали выходить на связь.

В ведомстве отметили, что спасателей проинформировали о потере связи родственниками с группой из семи человек сегодня, пятого сентября. Они плыли на катере “Корвет-750-А”. Люди задействовали маршрут Волгоград - Махачкала.

На четыре часа дня воскресенья информации о том, где находятся люди и катер, нет. В Telegram областного ГУ МЧС сказано: “Главным управлением информация доведена до Администрации морских портов Каспийского моря в целях дальнейшей организации и координации поисковых мероприятий”.

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