В Москве водитель умер от сердечного приступа за рулем и попал в аварию

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5 сентября 2021, 12:59

машина, фото: pixabay.com

В воскресенье, 5 сентября, легковой автомобиль с потерявшим сознание водителем наехал на ограждение Водоотводного канала на Кадашевской набережной в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«ДТП произошло около 10.30 на Кадашевской набережной у дома 2 … По предварительным данным, мужчина скончался от сердечного приступа», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что водитель был за рулем машины «Лада Ларгус».

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы. Выясняется, скончался ли водитель до ДТП или это произошло в результате аварии.

Ранее сообщалось, что в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошло ДТП с участием иномарки, в которой погиб один человек.

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