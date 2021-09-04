ДТП в Кузбассе унесло жизнь одного человека, двое пострадали

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4 сентября 2021, 16:50 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области произошла дорожная авария с участием иномарки, в которой погиб один человек, двое пострадали. Данная информация поступила от пресс-службы регионального ГУ МВД.

Согласно предварительным данным, столкнулись BMW и Lada Granta. Отмечается, что водитель иномарки совершил выезд на встречку, после чего и врезался в “Ладу”.

Погибшим оказался водитель отечественной машины. Речь идет о 48-летнем мужчине, проживавшем в поселке Крапивинский. Травмы получили находившиеся в салоне “Лады” 29-летний мужчина и женщина 25 лет.

Водитель иномарки скрылся с места смертельного ДТП. Правоохранители установили, что им оказался молодой человек в возрасте 23 лет, проживающий в Ленинск-Кузнецком.

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