В Кемерово нашли тело 25-летнего актера Максима Герцева
5 сентября 2021, 10:58
В Кемерово обнаружили тело пропавшего 3 сентября актера Театра для детей и молодежи Максима Герцева. Об этом в воскресенье, 5 сентября, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
«Найден, погиб Герцев Максим Михайлович, 25 лет. Приносим искренние соболезнования родным и близким», - говорится в заявлении организации.
Отмечается, что 3 сентября Герцев уехал в неизвестном направлении на автомобиле Nissan Ade темно-зеленого цвета и пропал.
Актер долгое время работал в кемеровском муниципальном Театре для детей и молодежи. Играл в спектаклях «Доктор Айболит и его звери» и «Портрет Дориана Грея».
Ранее сообщалось, что 1 сентября в Барнауле пропал одиннадцатилетний мальчик. Он ушел в школу и не вернулся домой.
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