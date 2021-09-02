В Барнауле мальчик ушел в школу 1 сентября и пропал

В Барнауле одиннадцатилетний мальчик в среду, 1 сентября, ушел в школу и не вернулся. Соответствующую информацию предоставили на странице отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Согласно последним данным, рост ребенка составляет 130 сантиметров, у мальчика худощавое телосложение, светлые, короткие волосы. В момент исчезновения школьник был одет в темно-синий свитер, темно-синие брюки, белую рубашку и черные туфли. При себе у него был черный школьный рюкзак.
В поисковом отряде подчеркнули, что необходима помощь добровольцев.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.