В Барнауле мальчик ушел в школу 1 сентября и пропал

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2 сентября 2021, 09:16 Источник: ВКонтакте

рюкзак, pixabay.com

В Барнауле одиннадцатилетний мальчик в среду, 1 сентября, ушел в школу и не вернулся. Соответствующую информацию предоставили на странице отряда "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно последним данным, рост ребенка составляет 130 сантиметров, у мальчика худощавое телосложение, светлые, короткие волосы. В момент исчезновения школьник был одет в темно-синий свитер, темно-синие брюки, белую рубашку и черные туфли. При себе у него был черный школьный рюкзак.

В поисковом отряде подчеркнули, что необходима помощь добровольцев.

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