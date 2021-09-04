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Во Франции жертвами крушения легкомоторного самолета стали два человека

, 15:16 Источник: РИА Новости

Во Франции жертвами крушения легкомоторного самолета стали два человека
pixabay.com

На севере Франции потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате погибли два человека.

По информации радиостанции France Bleu, трагедия случилась сегодня, 4 сентября, в утренние часы в коммуне Вуаньярю в департаменте Сомма. Двухместный туристический самолет DR400 врезался в дорогу. На место прибыли огнеборцы, двое находившихся в самолете погибли.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии во Владикавказе суд арестовал женщину - многодетную мать, сбросившую одного из своих детей в реку. Инцидент произошел 1 сентября.

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