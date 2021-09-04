Суд Владикавказа арестовал мать, cтолкнувшую своего девятилетнего сына в реку

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4 сентября 2021, 13:42 Источник: СКР

фото с сайта СКР

В Северной Осетии во Владикавказе суд арестовал женщину - многодетную мать, сбросившую одного из своих детей в реку. Инцидент произошел 1 сентября.

По версии следствия, 39-летняя жительница Кировского района после бытового конфликта в семье между 10 и 11 часами взяла трех своих малолетних детей и направилась к реке Терек. На берегу женщина скинула в реку своего 9-летнего сына. Увидев это, ее 11-летний сын обратился за помощью к проезжавшему мимо мужчине. Мальчика удалось спасти.

Подозреваемую задержали. По данным СКР, уголовное дело возбуждено по статье "покушение на убийство малолетнего".

Жизни детей ничего не угрожает, они находятся под наблюдением специалистов.

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