В ДТП в Башкирии погиб ребенок

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3 сентября 2021, 22:04 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Под Уфой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Согласно информации ГУМЧС по Башкирии, в результате аварии погиб ребенок, а еще четыре человека пострадали.

ДТП случилось в 20.00 по местному времени (18.00 по Москве) на территории Иглинского района на межпоселковой дороге между населенными пунктами Уктеево и Минзитарово.

В каждом автомобиле находились пять человек. В результате столкновения двух машин погиб ребенок 2004 года рождения. Еще 4 человека, в частности, один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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