При столкновении легковушки и фуры в Саратовской области сгорели два человека

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1 сентября 2021, 20:14 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В Саратовской области столкнулись фура и легковушка, в результате чего погибли два человека. Этой информацией поделились в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Отмечается, что дорожная авария случилась в три часа дня по местному времени на 305-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград. Правоохранители выясняют детали смертельного ДТП.

Согласно предварительной информации, легковушка Renault Logan врезалась в фуру Volvo, за рулем которой находился водитель 1994 года рождения. В итоге Renault загорелся, сгорели водитель и пассажир этого автомобиля.

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