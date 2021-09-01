При столкновении легковушки и фуры в Саратовской области сгорели два человека

В Саратовской области столкнулись фура и легковушка, в результате чего погибли два человека. Этой информацией поделились в пресс-службе управления ГИБДД по региону.
Отмечается, что дорожная авария случилась в три часа дня по местному времени на 305-м км автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград. Правоохранители выясняют детали смертельного ДТП.
Согласно предварительной информации, легковушка Renault Logan врезалась в фуру Volvo, за рулем которой находился водитель 1994 года рождения. В итоге Renault загорелся, сгорели водитель и пассажир этого автомобиля.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.