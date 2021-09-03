Ураган снес крышу Уральского федерального университета в Екатеринбурге

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3 сентября 2021, 21:29 Источник: РИА "Новости"

поваленное дерево, pixabay.com

В пятницу, 3 сентября, стало известно, что ураган снес крышу Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. В пресс-службе вуза заявили, что на место выехала ремонтная бригада.

В сообщении говорится, что ректорат в курсе случившегося с кровлей корпуса, который расположен на проспекте Ленина. На место инцидента была направлена ремонтная бригада. Уточняется также, что управление безопасности оцепит территорию вокруг здания для обеспечения безопасности людей.

Ранее сегодня в ГУМЧС по Свердловской области заявили, что до конца текущих суток в регионе ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.

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