В Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал пожелания Киеву по Минским договоренностям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что в Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал какие-либо пожелания Киеву по вопросу выполнения Минских договоренностей.
Дмитрий Песков в рамках общения с журналистами 2 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что российская сторона не услышала пожеланий со стороны властей США по вопросу выполнения Минских договоренностей в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.
"Об этом мы не видели ни одного слова в сообщениях", – подчеркнули сегодня в Кремле.
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