В Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал пожелания Киеву по Минским договоренностям

Аргументы Недели → Происшествия 13+

2 сентября 2021, 10:46 Источник: ТАСС

пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что в Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал какие-либо пожелания Киеву по вопросу выполнения Минских договоренностей.

Дмитрий Песков в рамках общения с журналистами 2 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что российская сторона не услышала пожеланий со стороны властей США по вопросу выполнения Минских договоренностей в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

"Об этом мы не видели ни одного слова в сообщениях", – подчеркнули сегодня в Кремле.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости