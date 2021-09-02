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В Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал пожелания Киеву по Минским договоренностям

, 10:46 Источник: ТАСС

В Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал пожелания Киеву по Минским договоренностям
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг, что в Кремле не увидели, чтобы Вашингтон высказал какие-либо пожелания Киеву по вопросу выполнения Минских договоренностей.

Дмитрий Песков в рамках общения с журналистами 2 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подчеркнул, что российская сторона не услышала пожеланий со стороны властей США по вопросу выполнения Минских договоренностей в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

"Об этом мы не видели ни одного слова в сообщениях", – подчеркнули сегодня в Кремле.

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