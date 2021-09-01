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«Коммерсантъ»: катастрофа с Ил-112В в Подмосковье началась из-за потери газодинамической устойчивости правого двигателя

, 09:59 Источник: Коммерсантъ

«Коммерсантъ»: катастрофа с Ил-112В в Подмосковье началась из-за потери газодинамической устойчивости правого двигателя
шасси, фото: pixabay.com

Эксперты Минпромторга и Межгосударственного авиационного комитета (МАК) к настоящему моменту установили причины крушения военно-транспортного самолета Ил-112В под Кубинкой в Подмосковье 17 августа.

Согласно последней информации, катастрофа произошла из-за потери газодинамической устойчивости правого двигателя, после чего возник помпаж, который сопровождался хлопками и выбросами пламени, что в свою очередь, вероятно стало причиной частичного разрушения турбины. Ее обломки затем могли перебить топливопроводы.

Для установления окончательной причины возгорания придется дождаться результатов экспертиз.

Близкие к расследованию источники сообщили изданию "Коммерсантъ", что обе системы пожаротушения Ил-112В были ориентированы в основном на двигатели, вследствие чего пена, сформированная из углекислоты и инертных газов, заполняла гондолу одного из них, а пламя в тот момент уже перекинулось во внутреннюю полость крыла.

Отмечается, что у пилотов не было выбора – им пришлось возвращаться на аэродром вылета, чтобы совершить вынужденную посадку.

Напомним, первый опытный образец самолета Ил-112В разбился недалеко от подмосковной Кубинки 17 августа. Жертвами катастрофы стал весь экипаж — шеф-пилот, летчик-испытатель 1-го класса Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев

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