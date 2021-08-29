При столкновении трех легковушек и грузовика на Ставрополье погибли пять человек

На Ставрополье столкнулись три легковушки и грузовая машина, в результате чего погибли пять человек. Данная информация поступила от регионального ГУ МЧС.
Отмечается, что дорожная авария произошла в 17:55 в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды - Кочубей. Пятеро погибли, двое получили травмы. Среди пострадавших ребенок и взрослый. Их увезли в лечебное учреждение.
В сообщении ведомства сказано, что организовано реверсивное движение. В ликвидации последствий аварии задействовали 11 человек и 5 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Сочи двигавшаяся на большой скорости легковушка влетела в дерево. В результате погибла девушка. Ей было 24 года.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.