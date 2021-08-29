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При столкновении трех легковушек и грузовика на Ставрополье погибли пять человек

, 20:16 Источник: РИА Новости

При столкновении трех легковушек и грузовика на Ставрополье погибли пять человек
pixabay.com

На Ставрополье столкнулись три легковушки и грузовая машина, в результате чего погибли пять человек. Данная информация поступила от регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что дорожная авария произошла в 17:55 в районе села Подгорное на автодороге Минеральные Воды - Кочубей. Пятеро погибли, двое получили травмы. Среди пострадавших ребенок и взрослый. Их увезли в лечебное учреждение.

В сообщении ведомства сказано, что организовано реверсивное движение. В ликвидации последствий аварии задействовали 11 человек и 5 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Сочи двигавшаяся на большой скорости легковушка влетела в дерево. В результате погибла девушка. Ей было 24 года.

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