В Сочи при столкновении легковушки с деревом погибла 24-летняя девушка

В Сочи двигавшаяся на большой скорости легковушка влетела в дерево. В результате погибла девушка. Ей было 24 года.
Андрей Кошелев, начальник пресс-службы УВД Сочи, рассказал, что еще трое получили травмы. Их увезли в лечебное учреждение. Дорожная авария случилась сегодня, 29 августа, в утренние часы в поселке Кичмай Лазаревского района.
Автомобиль “ВАЗ-2107” врезался в дерево, так как его водитель не смог справиться с управлением. После этого легковушка опрокинулась на крышу. Выяснилось, что в машине отсутствовали ремни безопасности, на ней стояли зимние шины.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске местный житель в возрасте 59 лет стрелял по прохожим из окна квартиры из охотничьего ружья. Пострадавшими оказались 5 человек.
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