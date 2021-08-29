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В Сочи при столкновении легковушки с деревом погибла 24-летняя девушка

, 19:48 Источник: РИА Новости

В Сочи при столкновении легковушки с деревом погибла 24-летняя девушка
pixabay.com

В Сочи двигавшаяся на большой скорости легковушка влетела в дерево. В результате погибла девушка. Ей было 24 года.

Андрей Кошелев, начальник пресс-службы УВД Сочи, рассказал, что еще трое получили травмы. Их увезли в лечебное учреждение. Дорожная авария случилась сегодня, 29 августа, в утренние часы в поселке Кичмай Лазаревского района.

Автомобиль “ВАЗ-2107” врезался в дерево, так как его водитель не смог справиться с управлением. После этого легковушка опрокинулась на крышу. Выяснилось, что в машине отсутствовали ремни безопасности, на ней стояли зимние шины.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске местный житель в возрасте 59 лет стрелял по прохожим из окна квартиры из охотничьего ружья. Пострадавшими оказались 5 человек.

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