В Новосибирске пострадали пять человек при стрельбе из ружья пьяным мужчиной

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29 августа 2021, 19:32 Источник: СУ СК РФ по Новосибирской области

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В административном центре Новосибирской области местный житель в возрасте 59 лет стрелял по прохожим из окна квартиры. По данным СУ СК по региону, стрельбу он вел из охотничьего ружья.

Отмечается, что пострадавшими оказались 5 человек. Женщину и мужчину увезли в лечебное учреждение. В отношении стрелявшего возбудили уголовное дело по статье “Хулиганство, совершенное с применением оружия”.

Произошло все сегодня, 29 августа, примерно в 5 часов вечера по местному времени на улице Лебедевского в Заельцовском районе. Выяснилось, что стрелявший был пьяным. Его задержали, разрешение на оружие у него имелось.

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