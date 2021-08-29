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На улице Гаврикова в Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе

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На улице Гаврикова в Москве автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе
дорога, фото: pixabay.com

В воскресенье, 29 августа, на улице Гаврикова в центре Москвы автомобиль насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«На улице Гаврикова у дома четыре водитель Hyundai Porter совершил наезд на девушку 1996 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что от полученных травм девушка скончалась. На месте происшествия работают сотрудники дорожно-патрульной службы и следственно-оперативной группы, проводится проверка.

В связи с аварией для движения свободна одна полоса. В Департаменте транспорта рекомендуют объезжать данный участок.

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