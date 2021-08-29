В Тюмени в результате массовой аварии на мосту загорелся автомобиль

Аргументы Недели → Происшествия 13+

29 августа 2021, 13:48 Источник: ng72.ru

фото с места аварии, vk.com/incident_tmn

В воскресенье, 29 августа, на мосту в Тюмени произошла массовая авария с пятью автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, ДТП произошло в 12:30 (10:30 мск) на подъеме на путепровод, если двигаться со стороны улицы Мира в сторону улицы Малыгина», - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что аварию спровоцировал автомобиль BMW, который выехал на полосу встречного движения и столкнулся с четырьмя машинами. После ДТП загорелся Hyundai Solaris. В результате происшествия пострадали шесть человек, трое из них получили тяжелые травмы.

На данный момент движение со стороны улицы Мира в сторону улицы Малыгина затруднено, правая сторона дороги перекрыта, объезд осуществляется по встречной полосе. На месте аварии работают сотрудники полиции, пожарные и медики.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости