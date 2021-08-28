Жертвами ДТП на трассе Омск - Тюмень с участием большегруза стали два человека

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28 августа 2021, 21:20

pixabay.com

На трассе Омск - Тюмень произошло дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали два человека. Данная информация появилась в официальном паблике УМВД по Омской области “ВКонтакте”.

Участниками дорожной аварии стали большегруз Scania и иномарка Toyota Mark 2. Дежурную часть Крутинского района региона проинформировали о ДТП в 20:10 по местному времени. Машины столкнулись в районе 451-го км трассы Омск - Тюмень.

В иномарке на момент аварии находились пять человек. Травмы получили водитель Toyota Mark 2 и 4 его пассажиров, включая троих несовершеннолетних. Их увезли в лечебное учреждение. На месте погибли еще двое.

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