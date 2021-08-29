В возрасте 32 лет во время каякерского похода скончался вице-президент алтайской федерации рафтинга

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29 августа 2021, 12:51 Источник: РИА Новости

каяк, фото: pixabay.com

Вице-президент алтайской федерации рафтинга Кирилл Косогоров погиб во время каякерского похода по горной реке в труднодоступном районе Республики Алтай. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Кирилл Косогоров погиб по время сплава по реке Башкаус в Республике Алтай. Подробностей происшествия сейчас никто сообщить не может, потому что связи с группой хорошей нет», - пояснили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в каякерском походе (каяк - небольшое персональное гребное судно) принимали участие только профессиональные спортсмены. Они собирались каждый год на определённых речках подобной категории сложности для того, чтобы повышать свои навыки, добавили в ведомстве.

Тело 32-летнего мужчины эвакуировали вертолётом до ближайшего населенного пункта от места происшествия - Онгудай. Следственный комитет организовал проверку.

Ранее сообщалось, что российский голкипер Александр Шишмарёв скончался в результате неудачного столкновения с соперником.

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