Российский голкипер Шишмарёв скончался в результате неудачного столкновения с соперником

Голкипер любительской команды «Красная звезда» Александр Шишмарёв скончался в результате столкновения с соперником. Инцидент произошел в субботу, 28 августа, во время матча с ФК «Балтика-М» в Калининграде.
«Шишмарев выходил на мяч, в борьбе столкнулся с игроком "Балтики", в результате чего неудачно упал. По предварительным данным, у него запал язык, он задохнулся. Это точно не была черепно-мозговая травма. Скорая помощь прибыла к полю в течении 15-25 минут после вызова»,- рассказал глава Калининградской Федерации футбола Александр Гвардис.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия медики в течение часа пытались спасти футболиста, но не смогли. Гвардис выразил соболезнования родственникам погибшего. По его словам, это «страшнейшая трагедия».
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