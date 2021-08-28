В Свердловской области несовершеннолетний мотоциклист без прав сбил семью из четырех человек

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28 августа 2021, 14:57 Источник: РИА "Новости"

мотоциклист, pixabay.com

В городе Сухой Лог Свердловской области подросток без прав сбил на мотоцикле семью. Как сообщает управление ГИБДД по региону, в результате данного происшествия травмы получили три пешехода.

Авария случилась накануне вечером напротив дома №17 на улице Юбилейная. Установлено, что несовершеннолетний байкер, не имеющий прав на управление мотоциклом, не заметил пешеходов, пересекавших проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу, и наехал на них.

В результате ДТП 39-летний мужчина получил перелом лодыжки, 37-летняя женщины – ушибы голеней, 11-летний мальчик – перелом обеих голеней, а трехлетний ребенок, находившийся в коляске, – перелом бедра. Сам мотоциклист в лечении не нуждается, у него зафиксированы лишь ушибы и ссадины.

В отношении байкера возбуждены административные дела по статьям "Непредоставление преимущества пешеходам", "Управление транспортным средством​ лицом, не имеющим права управления", "Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке", "Неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности".

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