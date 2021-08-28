На МКАД столкнулись семь автомобилей

Утром в субботу, 28 августа, на Московской кольцевой автодороге случилось дорожно-транспортное происшествие с семью автомобилями. Эту информацию предоставили в столичном департаменте транспорта.
Авария произошла на внутренней стороне 38-го километра МКАД. Согласно последним данным, дорожно-транспортное происшествие случилось после развязки с улицей Павла Митина – на дороге столкнулись семь автомобилей.
После аварии были перекрыты две полосы, вследствие чего для проезда доступны только три. Движение в районе ДТП сильно затруднено. Водителей призывают по возможности выбирать пути объезда.
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