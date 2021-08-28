Три человека погибли в результате ДТП в Новосибирске

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28 августа 2021, 11:32 Источник: ГУМВД России по Новосибирской области

место аварии в Новосибирске, сайт ГУМВД России по Новосибирской области

В Новосибирске рано утром в субботу случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации сотрудников регионального главка МВД, в результате данной аварии погибли три человека.

ДТП произошло в 28 августа около 05:30 утра недалеко от дома 169 на проспекте Дзержинского в Новосибирске. Установлено, что автомобиль ВАЗ-2114 наехал на препятствие. Двое молодых людей, которым было около двадцати лет, а также семнадцатилетняя девушка скончались после получения травм, несовместимых с жизнью.

Еще один пассажир машины пострадал и был доставлен в больницу. Информации о состоянии пациента к настоящему моменту не поступало.

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