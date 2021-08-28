Источник заявил, что причиной пожара в больнице Ярославля стал кипятильник

Источник в силовых структурах утром в субботу, 28 августа, сообщил, что причиной пожара в больнице в Ярославле стал невыключенный кипятильник, от которого загорелся матрас на одной из кроватей.
По словам источника, на 99 процентов причиной возгорания стал кипятильник, который забыл выключить пациент. Пожар вспыхнул в палате, где находились зараженные коронавирусом нового типа, но не в тяжелом состоянии. В результате данного происшествия погиб мужчина 1947 года рождения.
Напомним, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 в пятницу. Сотрудники больницы оперативно вывели из здания 76 человек.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.