Источник заявил, что причиной пожара в больнице Ярославля стал кипятильник

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28 августа 2021, 11:02 Источник: РИА "Новости"

пожарные, Фролов Михаил/Global Look Press

Источник в силовых структурах утром в субботу, 28 августа, сообщил, что причиной пожара в больнице в Ярославле стал невыключенный кипятильник, от которого загорелся матрас на одной из кроватей.

По словам источника, на 99 процентов причиной возгорания стал кипятильник, который забыл выключить пациент. Пожар вспыхнул в палате, где находились зараженные коронавирусом нового типа, но не в тяжелом состоянии. В результате данного происшествия погиб мужчина 1947 года рождения.

Напомним, сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения ярославской клинической больницы №3 поступило в 22.09 в пятницу. Сотрудники больницы оперативно вывели из здания 76 человек.

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