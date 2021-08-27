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В доме в центре Москвы загорелась квартира

, 21:25 Источник: РИА "Новости"

В доме в центре Москвы загорелась квартира
сотрудник МЧС России, Zamir Usmanov/Global Look Press

На седьмом этаже жилого дома в центре Москвы вечером в пятницу вспыхнул пожар. В пресс-службе столичного главка МЧС России сообщили, что из подъезда самостоятельно спаслись десять человек.

Информация о возгорании поступила в ведомство в 19.51. Инцидент произошел в семиэтажном доме номер 38 на улице Малая Грузинская. Согласно последним данным сотрудников МЧС, еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд смогли самостоятельно покинуть десять граждан.

В настоящий момент устанавливается точная площадь пожара.

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