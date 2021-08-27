В Новой Москве загорелось двухэтажное общежитие

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27 августа 2021, 15:37 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС, фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/ globallookpress.com

В Новой Москве в пятницу, 27 августа, загорелось двухэтажное здание общежития. Соответствующую информацию предоставили журналистам сегодня днем сотрудники пресс-службы столичного главка МЧС РФ.

Согласно последним данным, возгорние было зафиксировано в деревне Саларьево на улице Московская. Уточняется, что пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания общежития. К настоящему моменту из помещений спасли двух человек.

Сейчас точная площадь возгорания устанавливается. Выясняется причина возникновения пламени.

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