В Новой Москве загорелось двухэтажное общежитие

В Новой Москве в пятницу, 27 августа, загорелось двухэтажное здание общежития. Соответствующую информацию предоставили журналистам сегодня днем сотрудники пресс-службы столичного главка МЧС РФ.
Согласно последним данным, возгорние было зафиксировано в деревне Саларьево на улице Московская. Уточняется, что пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания общежития. К настоящему моменту из помещений спасли двух человек.
Сейчас точная площадь возгорания устанавливается. Выясняется причина возникновения пламени.
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