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Склад загорелся на северо-западе Москвы

, 11:55 Источник: РИА "Новости"

Склад загорелся на северо-западе Москвы
пожарные, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

На территории Московского машиностроительного предприятия имени Чернышева, который занимается производством авиационных двигателей, в четверг загорелся склад площадью 900 квадратных метров.

Представитель экстренных служб столицы уточнил, что возгорание произошло по адресу: улица Вишневая, дом 7, строение 20. Площадь, которую охватило пламя, в настоящий момент устанавливается.

Согласно последней информации, речь идет о малоэтажном административном здании. Пожар вспыхнул внутри помещения. Пока не сообщается, что именно загорелось. Данных о пострадавших в результате данного инцидента не поступало.

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