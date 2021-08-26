Склад загорелся на северо-западе Москвы

На территории Московского машиностроительного предприятия имени Чернышева, который занимается производством авиационных двигателей, в четверг загорелся склад площадью 900 квадратных метров.
Представитель экстренных служб столицы уточнил, что возгорание произошло по адресу: улица Вишневая, дом 7, строение 20. Площадь, которую охватило пламя, в настоящий момент устанавливается.
Согласно последней информации, речь идет о малоэтажном административном здании. Пожар вспыхнул внутри помещения. Пока не сообщается, что именно загорелось. Данных о пострадавших в результате данного инцидента не поступало.
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