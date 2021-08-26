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В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар на площади 720 квадратных метров

, 09:16 Источник: ГУМЧС России по Рязанской области

В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар на площади 720 квадратных метров
пожар в Рязани, сайт ГУМЧС России по Рязанской области

Утром в четверг, 26 августа, стало известно, что в многоквартирном доме в Рязани вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников ГУ МЧС по региону, огонь повредил кровлю здания.

Пожар произошел в четырехэтажном доме на улице Черновицкая в Рязани в ночь на четверг. Площадь возгорания, как сообщили в МЧС, достигла 720 квадратных метров. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.

Спасатели эвакуировали из здания восемьдесят человек. Один гражданин был спасен из огня. К настоящему моменту пламя полностью ликвидировано.

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