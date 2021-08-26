В многоквартирном доме в Рязани произошел пожар на площади 720 квадратных метров

Утром в четверг, 26 августа, стало известно, что в многоквартирном доме в Рязани вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников ГУ МЧС по региону, огонь повредил кровлю здания.
Пожар произошел в четырехэтажном доме на улице Черновицкая в Рязани в ночь на четверг. Площадь возгорания, как сообщили в МЧС, достигла 720 квадратных метров. Уточняется, что в результате случившегося никто не пострадал.
Спасатели эвакуировали из здания восемьдесят человек. Один гражданин был спасен из огня. К настоящему моменту пламя полностью ликвидировано.
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