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Летевший в Новосибирск самолет вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика неисправности

, 18:16 Источник: РИА "Новости"

Летевший в Новосибирск самолет вернулся в Сургут из-за срабатывания датчика неисправности
салон самолета, pixabay.com

На борту самолета авиакомпании "ЮТэйр" во время выполнения рейса из Сургута в Новосибирск сработал датчик неисправности электросистемы. Об этом сообщила в пятницу Уральская транспортная прокуратура.

Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Согласно последней информации, самолет совершил посадку в штатном режиме.

В момент инцидента на борту летательного аппарата находились 70 пассажиров, в частности, четверо несовершеннолетних. Часть людей разместили в здании аэропорта, а другую часть отправили по месту жительства. По факту случившегося проводится проверка.

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