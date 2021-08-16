Самолёт А321 рейса Симферополь – Белгород произвёл экстренную посадку в Москве
16 августа 2021, 19:49Источник:
ТАСС
Пассажирский самолёт рейса Симферополь – Белгород в понедельник произвёл экстренную посадку в Москве. Источник ТАСС в авиаслужбах раскрыл, что у Airbus А321 сработал датчик отказа гидросистемы, и экипаж запросил посадку.Аэробус благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.
Пострадавших нет. Сколько пассажиров и членов экипажа находятся на борту самолёта и какой авиакомпании принадлежит воздушное судно, пока не сообщается. Причину срабатывания датчика устанавливают специалисты.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.