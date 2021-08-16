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Самолёт А321 рейса Симферополь – Белгород произвёл экстренную посадку в Москве

, 19:49 Источник: ТАСС

Самолёт А321 рейса Симферополь – Белгород произвёл экстренную посадку в Москве
фото: pixabay.com

Пассажирский самолёт рейса Симферополь – Белгород в понедельник произвёл экстренную посадку в Москве.
Источник ТАСС в авиаслужбах раскрыл, что у Airbus А321 сработал датчик отказа гидросистемы, и экипаж запросил посадку. Аэробус благополучно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево.

Пострадавших нет. Сколько пассажиров и членов экипажа находятся на борту самолёта и какой авиакомпании принадлежит воздушное судно, пока не сообщается. Причину срабатывания датчика устанавливают специалисты.

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