В Москве таксист сбил шестилетнего ребенка во дворе дома и скрылся с места аварии

Аргументы Недели → Происшествия 13+

27 августа 2021, 15:06 Источник: РИА "Новости"

такси, pixabay.com

На востоке Москвы водитель такси сбил шестилетнюю девочку, а затем скрылся с места происшествия. Согласно последней информации пресс-службы столичной ГИБДД, ребенок в результате аварии получил ушиб.

Происшествие случилось во дворе дома номер 44 на Федеративном проспекте. Сообщается, что таксист двигался задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, а затем уехал с места ДТП. По предварительным данным, ребенок получил ушиб коленного сустава.

В настоящий момент московская полиция ищет водителя такси.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости