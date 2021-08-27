В Москве таксист сбил шестилетнего ребенка во дворе дома и скрылся с места аварии

На востоке Москвы водитель такси сбил шестилетнюю девочку, а затем скрылся с места происшествия. Согласно последней информации пресс-службы столичной ГИБДД, ребенок в результате аварии получил ушиб.
Происшествие случилось во дворе дома номер 44 на Федеративном проспекте. Сообщается, что таксист двигался задним ходом и совершил наезд на шестилетнюю девочку, а затем уехал с места ДТП. По предварительным данным, ребенок получил ушиб коленного сустава.
В настоящий момент московская полиция ищет водителя такси.
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