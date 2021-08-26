При столкновении туристического автобуса и фуры на Кубани пострадали шесть человек

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26 августа 2021, 18:25 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Кубани произошло столкновение туристического автобуса с “Камазом”. В результате травмы получили шесть человек.

По информации регионального оперативного штаба, данные о пострадавших являются предварительными. Дорожная авария случилась сегодня, 26 августа, на трассе Новороссийск-Керчь.

В ГИБДД края сообщили, что водитель автобуса “МАН” разворачивался в неположенном месте и врезался в грузовую машину. В автобусе было 55 пассажиров. Шестерых пострадавших увезли в Темрюкскую больницу. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Пассажирам предстояло прибыть в Курск из Крыма.

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