При столкновении туристического автобуса и фуры на Кубани пострадали шесть человек

На Кубани произошло столкновение туристического автобуса с “Камазом”. В результате травмы получили шесть человек.
По информации регионального оперативного штаба, данные о пострадавших являются предварительными. Дорожная авария случилась сегодня, 26 августа, на трассе Новороссийск-Керчь.
В ГИБДД края сообщили, что водитель автобуса “МАН” разворачивался в неположенном месте и врезался в грузовую машину. В автобусе было 55 пассажиров. Шестерых пострадавших увезли в Темрюкскую больницу. Их состояние оценивалось как средней степени тяжести. Пассажирам предстояло прибыть в Курск из Крыма.
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