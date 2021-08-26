В Новой Москве на пешеходном переходе иномарка сбила десятилетнего мальчика на самокате

В Новой Москве водитель иномарки Nissan совершил наезд на мальчика 10 лет, который передвигался по пешеходному переходу на самокате. Этой информацией поделились в пресс-службе ГИБДД столицы.
Согласно предварительным данным, дорожная авария случилась в районе поселения Первомайское. Ребенок переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительно, у мальчика выявили ушиб живота и сотрясение головного мозга. Ребенка увезли в лечебное учреждение.
Ранее сообщалось, что 26 августа в поезде “Анапа - Екатеринбург” умерла девочка 2008 года рождения. Она ехала вместе с родителями.
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