В Новой Москве на пешеходном переходе иномарка сбила десятилетнего мальчика на самокате

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26 августа 2021, 16:53 Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Новой Москве водитель иномарки Nissan совершил наезд на мальчика 10 лет, который передвигался по пешеходному переходу на самокате. Этой информацией поделились в пресс-службе ГИБДД столицы.

Согласно предварительным данным, дорожная авария случилась в районе поселения Первомайское. Ребенок переезжал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительно, у мальчика выявили ушиб живота и сотрясение головного мозга. Ребенка увезли в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, что 26 августа в поезде “Анапа - Екатеринбург” умерла девочка 2008 года рождения. Она ехала вместе с родителями.

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