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26 августа 2021, 16:38 Источник: РИА Новости

рельсы, фото: pixabay.com

В четверг, 26 августа, в поезде «Анапа – Екатеринбург» умерла девочка. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«По предварительной информации, ранним утром 26 августа в поезде сообщением "Анапа-Екатеринбург" скончалась девочка 2008 года рождения, которая ехала вместе с родителями», - пояснили в ведомстве.

В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ добавили, что поезд осмотрен на станции Каменск-Уральский. Признаков криминальной смерти не обнаружено.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что в поезде маршрутом Мурманск – Адлер отравились более 90 детей. Причиной вспышки заболевания является норовирус второго типа.

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