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Директора и работников вагона-ресторана поезда «Мурманск – Адлер» задержали после отравления детей

, 09:52 Источник: РИА "Новости"

Директора и работников вагона-ресторана поезда «Мурманск – Адлер» задержали после отравления детей
вагон-ресторан, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор и работники вагона-ресторана поезда "Мурманск – Адлер" задержаны после массового отравления детей. Об этом заявила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Согласно информации оперштаба Краснодарского края, по состоянию на утро 9 августа в больницах находился 91 ребенок, отравившийся в поезде "Мурманск-Адлер". Причиной вспышки заболевания является норовирус второго типа.

Следствие установило, что повар и официант вагона-ресторана, которые знали о норовирусной инфекции в поезде, не сообщили об этом работодателю, проигнорировав санитарные правила и нормы, а также гигиенические нормативы.

Подчеркивается, что директор вагона не организовала медицинское обследование персонала.

В ближайшее время директору и работникам вагона-ресторана предъявят обвинение.

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