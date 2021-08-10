Директора и работников вагона-ресторана поезда «Мурманск – Адлер» задержали после отравления детей

Директор и работники вагона-ресторана поезда "Мурманск – Адлер" задержаны после массового отравления детей. Об этом заявила старший помощник руководителя Западного межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Согласно информации оперштаба Краснодарского края, по состоянию на утро 9 августа в больницах находился 91 ребенок, отравившийся в поезде "Мурманск-Адлер". Причиной вспышки заболевания является норовирус второго типа.
Следствие установило, что повар и официант вагона-ресторана, которые знали о норовирусной инфекции в поезде, не сообщили об этом работодателю, проигнорировав санитарные правила и нормы, а также гигиенические нормативы.
Подчеркивается, что директор вагона не организовала медицинское обследование персонала.
В ближайшее время директору и работникам вагона-ресторана предъявят обвинение.
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