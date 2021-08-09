Количество отравившихся в поезде Мурманск – Адлер детей достигло 91

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9 августа 2021, 12:03 Источник: РИА "Новости"

машины скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Количество детей, госпитализированных на Кубани после отравления в поезде маршрутом Мурманск – Адлер, увеличилось до 91. Об этом заявили в пресс-службе оперативного штаба Краснодарского края.

Ранее стало известно, что двадцать детей, направлявшихся в лагерь из Мурманска, были доставлены в кубанские инфекционные больницы 7 августа с признаками отравления. В Роспотребнадзоре впоследствии заявили, что причиной вспышки заболевания является норовирус второго типа.

Накануне отмечалось, что в больницах Кубани с кишечной инфекцией находились 87 детей. За минувшие сутки еще четырех несовершеннолетних госпитализировали в Туапсе. Предполагается, что уже сегодня или завтра начнется выписка юных пациентов, которые попали в больницы раньше других.

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