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Число госпитализированных из поезда с отравлением детей на Кубани увеличилось до 87

, 10:29 Источник: ТАСС

Число госпитализированных из поезда с отравлением детей на Кубани увеличилось до 87
купе, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Количество детей, госпитализированных в больницы Кубани после отравления в поезде Мурманск – Адлер, увеличилось до 87. Несовершеннолетние сейчас находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В оперштабе Кубани отметили, что в медицинских учреждениях региона в настоящий момент на лечении находятся 87 детей, которые отравились в поезде Мурманск - Адлер.

По состоянию на утро воскресенья, 8 августа, в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией лежат 67 несовершеннолетних, в Апшеронской – двенадцать, в Белореченской – восемь. Врачи сейчас оценивают состояние юных пациентов как легкой и средней степени тяжести.

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