Еще 16 детей с температурой сняли с поезда Мурманск - Адлер и отправили в больницу в Туапсе

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7 августа 2021, 20:46

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Еще 16 детей с повышенной температурой сняли с поезда Мурманск - Адлер. Температурящих детей отправили на обследование в инфекционную больницу в Туапсе.

В министерстве образования Мурманской области сообщили, что расстройства желудка у 16 детей нет, как ранее у других ребят.

По окончании обследования юных пациентов отправят в лагерь, куда они направлялись с севера, или оставят на лечение в больнице.

Ранее сегодня в соцсети Вконтакте в паблике "Мурманск" появилось сообщение, что с поезда маршрута "Мурманск-Адлер" сняли 10 детей. У ребят обнаружили признаки отравления. Утром их высадили и отправили в больницу. Дети направлялись в лагерь "Юбилейный" в город Геленджик.

В Минздраве Краснодарского края сообщили, что все дети, у которых выявили отравление, ехали из Карелии. В больницы госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих взрослых.

Кубанские медики проводят эпидрасследование, взяты пробы для лабораторных исследований. За состоянием остальных несовершеннолетних, продолживших следование в Адлер после обследования медиками, будут следить работники детских лагерей, - передает ТАСС. Заразившиеся кишечной инфекцией, ехавшие в поезде из Карелии дети накануне вечером ужинали в вагоне-ресторане, ели рис, курицу и салат, - передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, у детей начались рвота и жидкий стул. Возможно, дети отравились во время ужина.

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