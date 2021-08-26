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Жертвами ДТП с поездом в Саратовской области стали три человека

, 15:56 Источник: РИА Новости

Жертвами ДТП с поездом в Саратовской области стали три человека
pixabay.com

На переезде в Саратовской области произошло столкновение легковушки и пассажирского поезда. Авария, предварительно, унесла жизни трех человек.

По словам Юрия Юрина, начальника управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня близ станции “Наливная” в Советском районе. Очевидцы сообщили, что участниками аварии, предварительно, стали машина УАЗ Патриот и поезд № 086 Москва - Махачкала. Погибшими оказались трое людей из машины.

Ранее сообщалось, что в Туве произошло опрокидывание иномарки “Тойота Эстима”. Жертвами дорожной аварии стали пять человек. Среди погибших водитель и 4 пассажира.

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