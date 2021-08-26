В Туве жертвами ДТП с участием иномарки стали пять человек

В Туве произошло опрокидывание иномарки “Тойота Эстима”. Жертвами дорожной аварии стали пять человек.
Отмечается, что среди погибших водитель и 4 пассажира. Дежурную часть МВД по региону проинформировали о дорожно-транспортном происшествии сегодня в 17:28. Авария произошла в Дзун-Хемчикском районе в местечке Шахты. На место прибыли следователи, которым предстоит выяснить детали случившейся трагедии.
Ранее сообщалось, что на подмосковной трассе в результате аварии с участием двух "Газелей" и легкового автомобиля погиб мужчина. Водитель одного из транспортных средств скончался от полученных травм, а еще два человека пострадали.
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