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В Туве жертвами ДТП с участием иномарки стали пять человек

, 15:33 Источник: МВД по Республике Тыва

В Туве жертвами ДТП с участием иномарки стали пять человек
pixabay.com

В Туве произошло опрокидывание иномарки “Тойота Эстима”. Жертвами дорожной аварии стали пять человек.

Отмечается, что среди погибших водитель и 4 пассажира. Дежурную часть МВД по региону проинформировали о дорожно-транспортном происшествии сегодня в 17:28. Авария произошла в Дзун-Хемчикском районе в местечке Шахты. На место прибыли следователи, которым предстоит выяснить детали случившейся трагедии.

Ранее сообщалось, что на подмосковной трассе в результате аварии с участием двух "Газелей" и легкового автомобиля погиб мужчина. Водитель одного из транспортных средств скончался от полученных травм, а еще два человека пострадали.

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