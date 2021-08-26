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В Подмосковье в результате ДТП с двумя «Газелями» и легковой машиной погиб мужчина

, 14:56 Источник: РИА "Новости"

В Подмосковье в результате ДТП с двумя «Газелями» и легковой машиной погиб мужчина
машина полиции, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На подмосковной трассе в результате аварии с участием двух "Газелей" и легкового автомобиля погиб мужчина. Соответствующую информацию предоставили в четверг в пресс-службе ГУМВД по области.

Авария случилась сегодня в 11.50 на 43-м километре автодороги А104 Москва – Дубна. Уточняется, что автомобиль ВАЗ столкнулся с двумя "Газелями". Водитель первого транспортного средства скончался от полученных травм, а еще два человека получили повреждения различных степеней тяжести.

Движение на участке автодороги, где произошло ДТП, затруднено. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

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