В Подмосковье в результате ДТП с двумя «Газелями» и легковой машиной погиб мужчина

На подмосковной трассе в результате аварии с участием двух "Газелей" и легкового автомобиля погиб мужчина. Соответствующую информацию предоставили в четверг в пресс-службе ГУМВД по области.
Авария случилась сегодня в 11.50 на 43-м километре автодороги А104 Москва – Дубна. Уточняется, что автомобиль ВАЗ столкнулся с двумя "Газелями". Водитель первого транспортного средства скончался от полученных травм, а еще два человека получили повреждения различных степеней тяжести.
Движение на участке автодороги, где произошло ДТП, затруднено. Обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.
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