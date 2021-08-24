Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

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24 августа 2021, 16:22 Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Во вторник, 24 августа, на трассе в Советском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Согласно последней информации, в результате данной аварии погибли три человека.

В пресс-службе регионального управления ГИБДД отметили, что ДТП случилось в 14.30 по местному времени (13.30 по Москве) на 348-м километре автодороги Р-228 Тамбов – Пенза – Саратов – Ершов – Озинки – граница с Казахстаном.

Уточняется, что произошло столкновение иномарки и отечественной машины, после чего первое транспортное средство упало в кювет и опрокинулось. От полученных травм скончались водитель и пассажирка иномарки, а также пассажирка отечественного автомобиля.

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