Три человека погибли в результате ДТП в Саратовской области

Во вторник, 24 августа, на трассе в Советском районе Саратовской области столкнулись два легковых автомобиля. Согласно последней информации, в результате данной аварии погибли три человека.
В пресс-службе регионального управления ГИБДД отметили, что ДТП случилось в 14.30 по местному времени (13.30 по Москве) на 348-м километре автодороги Р-228 Тамбов – Пенза – Саратов – Ершов – Озинки – граница с Казахстаном.
Уточняется, что произошло столкновение иномарки и отечественной машины, после чего первое транспортное средство упало в кювет и опрокинулось. От полученных травм скончались водитель и пассажирка иномарки, а также пассажирка отечественного автомобиля.
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