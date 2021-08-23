Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

В понедельник, 23 августа, на юго-востоке Москвы случилось массовое дорожно-транспортное происшествие. Согласно данным столичного департамента транспорта, на дороге столкнулись пять автомобилей.
В дептрансе отметили, что в районе дома номер 8 в Шоссейном проезде в столице произошло столкновение пяти машин. В настоящий момент на месте аварии работают сотрудники оперативных служб. Автомобилистов просят по возможности выбирать пути объезда.
Информации о пострадавших в результате ДТП в Москве к настоящему моменту не поступало.
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