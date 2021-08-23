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В Петербурге машина сбила двух женщин у трамвайной остановки

, 15:42 Источник: РИА "Новости"

В Петербурге машина сбила двух женщин у трамвайной остановки
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 23 августа, автомобиль совершил наезд на двух женщин у трамвайной остановки. Согласно последней информации источников, водитель скрылся с места происшествия.

В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что ДТП случилось у дома номер 39 по Бухарестской улице. Машина наехала на ограждение у трамвайной остановки, вследствие чего пострадали две женщина 51 и 53 лет. Гражданок госпитализировали.

Полиция принимает меры для поиска и задержания скрывшегося с места аварии во Фрунзенском районе водителя.

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