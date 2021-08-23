В Петербурге машина сбила двух женщин у трамвайной остановки

В Санкт-Петербурге утром в понедельник, 23 августа, автомобиль совершил наезд на двух женщин у трамвайной остановки. Согласно последней информации источников, водитель скрылся с места происшествия.
В пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области заявили, что ДТП случилось у дома номер 39 по Бухарестской улице. Машина наехала на ограждение у трамвайной остановки, вследствие чего пострадали две женщина 51 и 53 лет. Гражданок госпитализировали.
Полиция принимает меры для поиска и задержания скрывшегося с места аварии во Фрунзенском районе водителя.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.