Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

В Сочи до 29 августа объявили штормовое предупреждение. Соответствующую информацию днем в четверг, 25 августа, предоставили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Согласно данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 27-29 августа в северной половине Краснодарского края и юго-восточных районах региона будет действовать штормовое предупреждение из-за установившейся жары. Подчеркивается, что в Сочи будет высокая пожароопасность.
Сейчас на курорте солнечная и сухая погода. Вплоть до 29 августа столбики термометров в Сочи будут подниматься до +31 градуса.
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