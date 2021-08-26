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Штормовое предупреждение объявлено в Сочи

, 13:36 Источник: ГУМЧС России по Краснодарскому краю

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи
Сочи, pixabay.com

В Сочи до 29 августа объявили штормовое предупреждение. Соответствующую информацию днем в четверг, 25 августа, предоставили сотрудники пресс-службы главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", 27-29 августа в северной половине Краснодарского края и юго-восточных районах региона будет действовать штормовое предупреждение из-за установившейся жары. Подчеркивается, что в Сочи будет высокая пожароопасность.

Сейчас на курорте солнечная и сухая погода. Вплоть до 29 августа столбики термометров в Сочи будут подниматься до +31 градуса.

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