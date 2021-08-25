Свободная пресса: в начале сентября в Ялте синоптики прогнозируют шторм

До начала сентября защищать Крым будет малооблачный циклон. В Ялте, как сообщают синоптики, жара будет наблюдаться до осени.
По словам специалистов, погода в Ялте сохранит климатический баланс, хотя в конце недели должны пройти слабые осадки. Днем воздух прогреется до плюс 27-28, в темное время суток будет до 21-23 тепла. Об этом сообщает “Свободная пресса” со ссылкой на Гисметео.
Усиление жары прогнозируется с 29 по 30 августа. Температура составит 30-31 градус. Синоптики подчеркивают, что второго сентября в южных районах Крыма будет наблюдаться шторм. Скорость ветра составит 18 м/с. Перед выходными погодные условия несколько ухудшатся. Температура снизится, поскольку обрушатся дожди. Они ожидаются на побережье полуострова в первое воскресенье сентября.
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