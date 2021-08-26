Аргументы Недели Происшествия 13+

В СК РФ заявили, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в преступлении

, 13:01 Источник: ТАСС

В СК РФ заявили, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в преступлении
сотрудник СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней жительницы Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления. Об этом сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

В Следственном комитете РФ уточнили днем 26 августа, что мужчина в рамках допроса дал признательные показания, которые он впоследствии подтвердил в ходе их проверки на месте. Также подозреваемый указал место, где скрывал тело убитой девочки.

Ранее сегодня один из волонтеров сообщил, что злоумышленник принимал участие в поисках пропавшего ребенка в июле текущего года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

Помощники Байдена вырезали его шутку об оставшихся на территории Афганистана американцах

Помощники Байдена вырезали его шутку об оставшихся на территории Афганистана американцах

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пошутил, отвечая на вопрос об оставшихся на территории Афганистана американцах, но помощники политика впоследствии вырезали этот момент из записи.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью