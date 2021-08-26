В СК РФ заявили, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в преступлении

Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней жительницы Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления. Об этом сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.
В Следственном комитете РФ уточнили днем 26 августа, что мужчина в рамках допроса дал признательные показания, которые он впоследствии подтвердил в ходе их проверки на месте. Также подозреваемый указал место, где скрывал тело убитой девочки.
Ранее сегодня один из волонтеров сообщил, что злоумышленник принимал участие в поисках пропавшего ребенка в июле текущего года.
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