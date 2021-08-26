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ФСБ задержала участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве

, 12:44 Источник: РИА Новости

ФСБ задержала участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве
тюрьма, фото: pixabay.com

Федеральная служба безопасности задержала пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 августа. 

Организатора схемы задержали 20 августа на границе с Украиной.

Отмечается, что сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и Северном Измайлово систематически получали от компаний в сфере ритуальных услуг крупные суммы денег за информацию о вызовах полиции по фактам смерти. Предприниматели использовали эти данные, чтобы оперативно связываться с семьями умерших и навязывать дорогостоящие услуги.

Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Фигуранты находятся под арестом.

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