ФСБ задержала участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве

Федеральная служба безопасности задержала пять предполагаемых участников преступной схемы в сфере ритуальных услуг в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 26 августа.
Организатора схемы задержали 20 августа на границе с Украиной.
Отмечается, что сотрудники дежурных частей отделов МВД в Нагорном районе и Северном Измайлово систематически получали от компаний в сфере ритуальных услуг крупные суммы денег за информацию о вызовах полиции по фактам смерти. Предприниматели использовали эти данные, чтобы оперативно связываться с семьями умерших и навязывать дорогостоящие услуги.
Возбуждено уголовное дело по статьям за получение и выдачу взятки. Фигуранты находятся под арестом.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.