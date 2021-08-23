Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 августа 2021, 10:11 Источник: РИА Новости

тюрьма, фото: pixels.com

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в Туле агента спецслужб Украины. Он собирал данные о новейшем стрелковом оружии, сообщили в понедельник, 23 августа, в ЦОС.

«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что задержанный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка сотрудников и получение от них охраняемых законом сведений о «перспективных разработках в области стрелкового вооружения», добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости