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ФСБ задержала в Туле агента спецслужб Украины

, 10:11 Источник: РИА Новости

ФСБ задержала в Туле агента спецслужб Украины
тюрьма, фото: pixels.com

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала в Туле агента спецслужб Украины. Он собирал данные о новейшем стрелковом оружии, сообщили в понедельник, 23 августа, в ЦОС.

«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что задержанный по заданию украинской разведки искал работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей. Его целями были вербовочная разработка сотрудников и получение от них охраняемых законом сведений о «перспективных разработках в области стрелкового вооружения», добавили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

Ранее ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму. 

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