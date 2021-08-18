ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео спецоперации по задержанию участников запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму.
ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресекла деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Задержаны 2 главаря и 3 активных участника, пояснили в ведомстве.
Отмечается, что члены организации «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Задержанным вменяют распространение террористической идеологии и вербовку крымских мусульман.
В ходе обыска места жительства злоумышленников силовиками обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средства связи и электронные устройства. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
Видео спецоперации по задержанию участников террористической организации можно посмотреть здесь.
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