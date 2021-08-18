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ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму

, 11:59 Источник: ТАСС

ФСБ опубликовала видео задержания участников террористической организации в Крыму
ФСБ, фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/globallookpress.com

Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнародовала видео спецоперации по задержанию участников запрещённой в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму.

ФСБ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ в Республике Крым пресекла деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» Задержаны 2 главаря и 3 активных участника, пояснили в ведомстве.

Отмечается, что члены организации «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Задержанным вменяют распространение террористической идеологии и вербовку крымских мусульман.

В ходе обыска места жительства злоумышленников силовиками обнаружено и изъято значительное количество запрещенных пропагандистских материалов, средства связи и электронные устройства. Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.

Видео спецоперации по задержанию участников  террористической организации можно посмотреть здесь

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